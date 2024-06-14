Церемония открытия Евро 2024: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию

14 июня пройдет первый матч чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Германии и Шотландии в группе А. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене за час до игры пройдет церемония открытия турнира.

Смотреть прямую трансляцию церемонии открытия Евро-2024 можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало в 21.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча Евро-2024 Германия — Шотландия.

17-й в истории чемпионат Европы по футболу завершится 14 июля. Турнир пройдет в десяти немецких городах. Матчи Евро-2024 будут сыграны на полях десяти стадионов.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Национальная команда под руководством тренера Роберто Манчини в финале Евро-2020 обыграла в серии пенальти Англию (1:1, пенальти — 3:2).