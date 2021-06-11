Церемония открытия Евро-2020 по футболу: трансляция
Сегодня, 11 июня, в Риме (Италия) стартует чемпионат Европы по футболу.
В матче открытия сыграют сборные Италии и Турции. Начало — в 22:00 мск.
В церемонии открытия Евро-2020 на «Стадио Олимпико» будут участвовать бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста.
Игру смогут посетить 16 тысяч болельщиков.
Начало церемонии — около 21:30 мск. «СЭ» будет вести онлайн-трансляцию. Также ее можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
Посмотреть составы всех групп Евро-2020 можно здесь. Полное расписание матчей — по ссылке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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