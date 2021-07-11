Цены на финал Евро-2020 у перекупщиков достигали 35 тысяч фунтов
В день финала Евро-2020 билет на матч Италия — Англия в Лондоне можно было купить только за большие деньги у перекупщиков, сообщает Daily Star.
Источник указывает, что на различных ресурсах можно было купить билеты с наценкой. Зафиксированы цены от 1662 до 15 000 фунтов. Один из продавцов поставил цену в 70 тысяч фунтов на два билета, то есть 35 тысяч за один билет.
Билеты на сайте УЕФА ранее продавались по цене — 82- 808 фунтов. Они были раскуплены заранее. Игра проходит на стадионе «Уэмбли». После первого тайма англичане ведут 1:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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