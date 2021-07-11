Цены на финал Евро-2020 у перекупщиков достигали 35 тысяч фунтов

В день финала Евро-2020 билет на матч Италия — Англия в Лондоне можно было купить только за большие деньги у перекупщиков, сообщает Daily Star.

Источник указывает, что на различных ресурсах можно было купить билеты с наценкой. Зафиксированы цены от 1662 до 15 000 фунтов. Один из продавцов поставил цену в 70 тысяч фунтов на два билета, то есть 35 тысяч за один билет.

Билеты на сайте УЕФА ранее продавались по цене — 82- 808 фунтов. Они были раскуплены заранее. Игра проходит на стадионе «Уэмбли». После первого тайма англичане ведут 1:0.