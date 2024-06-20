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Сегодня, 18:47

Тубич о сборной Сербии: «В матче против Словении на поле как будто вышла другая команда»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич прокомментировал «СЭ» ничью в матче сборных Сербии и Словении (1:1) во 2-м туре группового турнира Евро-2024.

«Сербия пока не показывает максимум своих возможностей. Не знаю причину. Это не тот уровень, который имеют наши футболисты. Против Англии во втором тайме мы показали, что можем играть в быстрый футбол. В матче против Словении на поле как будто вышла другая команда. Слава Богу, что забили гол на последней минуте и что у нас есть шанс выйти из группы, обыграв Данию. Сегодня не было энергии. Мне этого не хватало», — сказал Тубич «СЭ».

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном матче группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Обе игры пройдут 25 июня.

Неманья Тубич
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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