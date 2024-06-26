Батак о Видиче: «Это тот человек, который должен что-то поменять в сербском футболе»

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак поделился с «СЭ» мнением о возможных переменах в сербском футболе.

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C с 2 очками.

«Сейчас обсуждают не только смену главного тренера, но и всех людей в футбольном союзе. В прошлом году обсуждали кандидатуру Неманьи Видича на пост президента Футбольного союза Сербии. На мой взгляд, Видич — самый лучший кандидат на этот пост. Люди, которые там работают, уже старые. Нужно дать шанс молодым. Неманья — это тот человек, который должен что-то поменять в сербском футболе», — сказал Батак «СЭ».

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе московского клуба защитник стал серебряным призером чемпионата России.