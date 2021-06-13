Бывший врач «Спартака» высказался о действиях медиков во время инцидента с Эриксеном

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о работе медиков, которую он назвал блестящей, во время инцидента с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Подобные сценарии отработаны на каждом более-менее приличном стадионе, особенно на стадионе, который принимает международные матчи, — цитирует Вартапетова «Газета.Ru». — Есть определенный сценарий. Во-первых, несколько реанимобилей всегда дежурит на таких матчах и один из них предназначен непосредственно для футболистов и официальных лиц. Поэтому говорить о том, что была какая-то недоработка, что машина не могла выехать на поле, говорить об этом не приходится.

Если начаты реанимационные мероприятия, они должны проходить непрерывно, нельзя начать реанимацию — закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, — а потом прерваться, чтобы машина скорой подъехала. Реанимация эффективна только тогда, когда она непрерывна. И так как она продолжалась всего 10-15 минут, судя по всему, она была успешной, восстановилось дыхание и кровообращение. Вот тогда уже можно в спокойном режиме перекладывать на транспортные носилки с откидными ножками или машину выкатывать на поле».

Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба УЕФА сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.