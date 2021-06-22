Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кафельников: «Сборная в стагнации, ей нужны изменения. Некоторых персонажей из команды пора убирать!»

00:05
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Теги:

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании в последнем матче группового этапа Евро-2020 (1:4).

«Евро закончилось для российских болельщиков, к сожалению, — сказал Кафельников «СЭ». — На этом точка. Сборная в стагнации — это очевидный факт. Ей необходимы перемены, но это не от нас зависит. Я бы хотел видеть перемены. Сборная России еще в первом тайме начала играть так, чтобы чудом удержать ничейный результат. Когда ты играешь против превосходящей тебя сборной, необходимо играть на победу. Тактика, выбранная тренером, не дала свои плоды, все очевидно».

Кафельников также отметил, что сборной России необходимы изменения.

«Этой сборной нужны изменения, безусловно. Толку нет от того, во что играет наша команда. Нужно обновлять состав сборной, а некоторых персонажей вообще убирать. Потому что все, время прошло. Изменения просто должны быть», — добавил Кафельников.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 834
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Водитель врезавшейся в тумбу перехода фуры умер еще до столкновения
Камера сняла драку с участием чемпиона по самбо и MMA в Москве
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи