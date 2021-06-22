Кафельников: «Сборная в стагнации, ей нужны изменения. Некоторых персонажей из команды пора убирать!»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании в последнем матче группового этапа Евро-2020 (1:4).

«Евро закончилось для российских болельщиков, к сожалению, — сказал Кафельников «СЭ». — На этом точка. Сборная в стагнации — это очевидный факт. Ей необходимы перемены, но это не от нас зависит. Я бы хотел видеть перемены. Сборная России еще в первом тайме начала играть так, чтобы чудом удержать ничейный результат. Когда ты играешь против превосходящей тебя сборной, необходимо играть на победу. Тактика, выбранная тренером, не дала свои плоды, все очевидно».

Кафельников также отметил, что сборной России необходимы изменения.

«Этой сборной нужны изменения, безусловно. Толку нет от того, во что играет наша команда. Нужно обновлять состав сборной, а некоторых персонажей вообще убирать. Потому что все, время прошло. Изменения просто должны быть», — добавил Кафельников.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.