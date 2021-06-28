Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» рассказал, что думает о выступлении сборной России на Евро-2020.

Российская сборная заняла последнее место в своей группе.

— Эрик, как вам выступление сборной России на Евро?

— Будем объективны, у вашей команды был сложный старт. Бельгия в большом порядке, считаю эту команду явным фаворитом в 1/8 финала в матче с Португалией. Как говорится, такому сопернику можно проиграть. Потом была Финляндия и заслуженная победа. Я хорошо знаю Миранчука по «Локомотиву», его гол — супер! Это высший технический пилотаж.

Все решалось в матче с Данией. На стороне соперника было много факторов: шикарная атмосфера на стадионе, психологически команда после всех перипетий с Эриксеном была предельно настроена на победу. Если судить по первому тайму, даже почти по первому часу, то игра могла пойти по другому сценарию. Но россияне свои моменты не реализовали, а датчане использовали первый же шанс. А потом случился курьезный гол после передачи назад, и ваша команда потеряла структуру. Даже один ответный мяч ничего не изменил, а великолепная игра вратаря Сафонова не помогла избежать крупного поражения.

— Народ в бешенстве...

— Еще бы. Так всегда после крупных турниров, когда команда вылетает на групповой стадии. Что говорить, если Германия прошла по лезвию, лишь на последних минутах вырвав ничью с Венгрией. Это мог быть второй подряд конфуз после ЧМ-2018. Была бы катастрофа. Однако большие сборные отличает уверенность в своих силах. Подопечные Йоахима Лева все же перевернули ход матча. И Англия при не самой яркой игре прошла дальше, и другие фавориты. А России не хватило запаса прочности, той самой веры в себя. Люди хотят видеть, что команда атакует до последних минут, цепляется за шансы. У вашей же команды этого не получилось, поэтому разочарование болельщиков можно понять.