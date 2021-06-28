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Бывший полузащитник ЦСКА Цубер повторил рекорд чемпионатов Европы по количеству голевых передач

22:35
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Сборная Франции встретилась с командой Швейцарии в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Счет в матче на 15-й минуте открыла сборная Швейцарии. Автором гола стал нападающий Харис Сеферович, который замкнул подачу полузащитника Стивена Цубера.

Для бывшего хавбека ЦСКА это уже четвертый голевой пас на этом турнире. Таким образом, Цубер повторил рекорд чемпионатов Европы.

Правда, стоит отметить, что эта статистика ведется только с 1980 года.

Франция — Швейцария

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Иван Шитик все материалы автора
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