Бывший полузащитник ЦСКА Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020. За турнир он сделал четыре голевые передачи.

Причем бывший хавбек ЦСКА оформил ассистентский хет-трик в матче группового этапа против Турции.

До него такого достижения добивались датчанин Микаэль Лаудруп (1984 год, матч против Югославии) и португалец Руй Кошта (2000 год, матч против Англии).