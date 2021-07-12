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Бывший полузащитник ЦСКА Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020

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Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020. За турнир он сделал четыре голевые передачи.

Причем бывший хавбек ЦСКА оформил ассистентский хет-трик в матче группового этапа против Турции.

До него такого достижения добивались датчанин Микаэль Лаудруп (1984 год, матч против Югославии) и португалец Руй Кошта (2000 год, матч против Англии).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/statistics/bombardiers/

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Иван Шитик все материалы автора

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