Бывший финский вратарь ставит на победу своей сборной над Россией

Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» спрогнозировал исход матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

— Сейчас шансы сборной Финляндии на плей-офф повысились. А перед турниром вы рассчитывали на выход из группы?

— Раз Финляндия смогла попасть на турнир, значит, есть и шанс на плей-офф. Исландия пять лет назад показала, что даже дебютант и аутсайдер может удивить. У нас сильная группа, и Финляндия все еще аутсайдер, но чудеса случаются.

— Ваш прогноз на игру с Россией?

— Ха-ха, я предвзят, я же финн! Не думаю, что голов будет много: один, максимум два мяча. Надеюсь, счет будет 1:0 — в пользу Финляндии.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.