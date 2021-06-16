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Бывший финский вратарь ставит на победу своей сборной над Россией

10:15
Отто Фредриксон. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Отто Фредриксон. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» спрогнозировал исход матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

— Сейчас шансы сборной Финляндии на плей-офф повысились. А перед турниром вы рассчитывали на выход из группы?

Отто Фредриксон.«Финляндия победит Россию — 1:0». Экс-вратарь «Спартака» из Нальчика Фредриксон — о Евро-2020 и рыбном бизнесе

— Раз Финляндия смогла попасть на турнир, значит, есть и шанс на плей-офф. Исландия пять лет назад показала, что даже дебютант и аутсайдер может удивить. У нас сильная группа, и Финляндия все еще аутсайдер, но чудеса случаются.

— Ваш прогноз на игру с Россией?

— Ха-ха, я предвзят, я же финн! Не думаю, что голов будет много: один, максимум два мяча. Надеюсь, счет будет 1:0 — в пользу Финляндии.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи