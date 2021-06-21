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Быстров — жестко об Украине на Евро: «А криков столько было, Крым нарисовали. И — домой»

21:42
Владимир Быстров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Владимир Быстров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о поражении сборной Украины в матче с Австрией (0:1).

«Украина поехала домой? А криков сколько было! Форму, Крым нарисовали. Ничего не помогло», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.

Украина — Австрия

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