Быстров — жестко об Украине на Евро: «А криков столько было, Крым нарисовали. И — домой»
21:42
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о поражении сборной Украины в матче с Австрией (0:1).
«Украина поехала домой? А криков сколько было! Форму, Крым нарисовали. Ничего не помогло», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.
У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.
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