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Бышовец заявил, что Дания способна доставить проблемы Англии в полуфинале Евро-2020

12:12
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем полуфинале Евро-2020 Англия — Дания.

«Англичане крайне монолитны и уверены в себе. Почти безошибочная игра в обороне делает им полдела в процессе достижения результата, а имея впереди группу сильных игроков атаки во главе с Кейном, они рационально используют свои возможности. Это делает их фаворитами в игре с Данией, хотя датчане доказали, что способны создавать проблемы любому сопернику. Мы это видели на примере встречи с Бельгией. Поэтому списывать со счетов их не стоит. По крайней мере, без боя они не сдадутся», — приводят «Известия» слова Бышовца.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1188854/aleksei-fomin/predposlednii-boi-kto-favorit-borby-za-uchastie-v-finale-evro

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Иван Торопцев все материалы автора

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