Бышовец заявил, что Дания способна доставить проблемы Англии в полуфинале Евро-2020

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем полуфинале Евро-2020 Англия — Дания.

«Англичане крайне монолитны и уверены в себе. Почти безошибочная игра в обороне делает им полдела в процессе достижения результата, а имея впереди группу сильных игроков атаки во главе с Кейном, они рационально используют свои возможности. Это делает их фаворитами в игре с Данией, хотя датчане доказали, что способны создавать проблемы любому сопернику. Мы это видели на примере встречи с Бельгией. Поэтому списывать со счетов их не стоит. По крайней мере, без боя они не сдадутся», — приводят «Известия» слова Бышовца.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).