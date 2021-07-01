Бышовец: «Дзюба сказал, что сборная обкакалась? Он обкакался в первую очередь»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.

«Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже». О чем можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались? Главный тренер говорит, что это (1:4 от датчан — прим. ред) была лучшая игра на турнире. Где этот уровень? Один мяч с пенальти? И я не представляю, с каким счетом надо было проиграть, чтобы Черчесов был недоволен. Тактика нормально, организация в порядке, а счет 1:4.



Парадокс российского футбола? С каким счетом, понимаешь, надо проиграть, чтобы не обкакаться? Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь. Все эти его выигранные единоборства вверху, это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА — толкайся, бейся, рубись», — приводит «Татарстан — Новый Век» слова Бышовца.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

После поражения от сборной Дании (1:4) в заключительном для России матче на чемпионате Европы Артем Дзюба заявил: «Любим себе приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались».