«Были бы у меня лишние сто долларов — поставил бы на победу Англии». Боярский — о фаворите Евро
Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский рассказал в интервью «СЭ», что считает сборную Англии фаворитом Евро-2020.
— Не считая сборной России, кому еще на Евро симпатизируете?
— Разве что Англии. У нее давно нет трофеев. Но сейчас там настолько яркий подбор футболистов, что на этом турнире британцы для меня — фаворит номер один.
— Значит, были бы у вас лишние сто долларов — поставили бы на победу Англии?
— Да! Я очень хочу, чтобы именно она выиграла чемпионат Европы.
(Александр Кружков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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