Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский рассказал в интервью «СЭ», что считает сборную Англии фаворитом Евро-2020.

— Не считая сборной России, кому еще на Евро симпатизируете?

— Разве что Англии. У нее давно нет трофеев. Но сейчас там настолько яркий подбор футболистов, что на этом турнире британцы для меня — фаворит номер один.

— Значит, были бы у вас лишние сто долларов — поставили бы на победу Англии?

— Да! Я очень хочу, чтобы именно она выиграла чемпионат Европы.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Михаила Боярского