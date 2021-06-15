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Бузова сочинила стихотворение о Губерниеве и вспомнила фразу Шапокляк

15:56
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Певица Ольга Бузова опубликовала пост в Instagram в адрес комментатора Дмитрий Губерниева, с участием которого вчера, 14 июня, в эфире Матч ТВ произошел скандал.

Девушка сочинила стихотворение и вспомнила фразу старухи Шапокляк.

«Хорошими делами прославиться нельзя!». К сожалению. Да, мне по прежнему делают больно Люди, которые были рождены «мужчинами», — написала Бузова. — Главное — оставаться самим собой. Всем мира и добра! И еще — спасибо моим людям . И под Конец Тургенев.

Хоть Дима дорог самому Эфросу
Размер таланта уступает хвастовству.
Что там блогеры, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
В тени Герострата ему так уютно стало,
Что ум и честь вдруг сбежали сами".

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи