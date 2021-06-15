Бузова сочинила стихотворение о Губерниеве и вспомнила фразу Шапокляк

Певица Ольга Бузова опубликовала пост в Instagram в адрес комментатора Дмитрий Губерниева, с участием которого вчера, 14 июня, в эфире Матч ТВ произошел скандал.

Девушка сочинила стихотворение и вспомнила фразу старухи Шапокляк.

«Хорошими делами прославиться нельзя!». К сожалению. Да, мне по прежнему делают больно Люди, которые были рождены «мужчинами», — написала Бузова. — Главное — оставаться самим собой. Всем мира и добра! И еще — спасибо моим людям . И под Конец Тургенев.

Хоть Дима дорог самому Эфросу

Размер таланта уступает хвастовству.

Что там блогеры, шпионы,

Премьеры, президенты и вожди.

В тени Герострата ему так уютно стало,

Что ум и честь вдруг сбежали сами".

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.