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Бузова призвала болельщиков поддержать сборную России

18:30
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Известная певица и блогер Ольга Бузова призвала российский болельщиков не отворачиваться от сборной России и поддержать команду.

«Я ратую и болею за наш спорт. Я реально люблю нашу страну, наш спорт, наш футбол.

Дзюба, прости, у меня была футболка с твоим изображением, но я решила избежать этой акции (смеется).

Я была женой футболистов пять лет. Я знаю, как это труд. Как они приходят с мозолями домой. Это каторжный труд.

Проиграли 0:3. Хейтеры сборной России? Ну да, давайте обосрем! Это сложная профессия!

Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь», - сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи