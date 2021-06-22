Бузова о поражении сборной России в матче с Данией: «А где тут ближайшая Дзюбочная?»

Певица Ольга Бузова прокомментировала игру сборной России в матче 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

При счете 1:4 Бузова опубликовала два сторис: «Блин. А где ближайшая Дзюбочная?», а также «Они нагнетали как могли».

Ольга Бузова приняла участие в скандальном эфире с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы.