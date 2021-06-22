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Бузова о поражении сборной России в матче с Данией: «А где тут ближайшая Дзюбочная?»

10:11
Сторис Ольги Бузовой. Фото Instagram
Сторис Ольги Бузовой. Фото Instagram
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Певица Ольга Бузова прокомментировала игру сборной России в матче 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

При счете 1:4 Бузова опубликовала два сторис: «Блин. А где ближайшая Дзюбочная?», а также «Они нагнетали как могли».

Дмитрий Губерниев и&nbsp;Ольга Бузова.«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

Ольга Бузова приняла участие в скандальном эфире с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.

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