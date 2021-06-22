Бузова о поражении сборной России в матче с Данией: «А где тут ближайшая Дзюбочная?»
10:11
Певица Ольга Бузова прокомментировала игру сборной России в матче 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).
При счете 1:4 Бузова опубликовала два сторис: «Блин. А где ближайшая Дзюбочная?», а также «Они нагнетали как могли».
Ольга Бузова приняла участие в скандальном эфире с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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