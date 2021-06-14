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Бузова назвала главную причину поражения сборной России в матче с Бельгией

18:20
Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, известная певица и блогер Ольга Бузова назвала причину, почему сборная России уступила в стартовом матче Евро-2020 команде Бельгии (0:3).

«Черчесов — мой фанат. Я хочу это зафиксировать.

В день матча Ольга Бузова была на сцене МХАТа. Видимо, потому что я была на сцене, то ребята немного растерялись.

Хочу сказать одну очень важную вещь. Не будет хорошего спектакля, если я одна буду играть. Я не вытяну. Так и футбол — это командный вид спорта. Один не сделает ничего. Но в команде даже если я выйду на поле, то забью гол», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

Сборная России после первого тура занимает четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй — финны (3), на третьей — датчане (0). Во втором туре команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. В третьем туре россияне в Копенгагене 21 июня встретятся со сборной Дании.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи