Бускетс поделился радостью от возвращения с карантина и победы Испании над Словакией

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал победу над Словакией (5:0) на Евро-2020.

«Мне было очень тяжело все 10 дней карантина. Я не знал, смогу ли вернуться и помочь команде. Теперь я готов на все. В первых двух матчах Евро мы играли совсем не так, как хотелось, так что победа над Словакией подняла всем настроение. Это придаст сил и нам, и болельщикам. Нам всем это было нужно. Мы вышли на словаков заведенными с первых минут, а потом, пусть и не забили пенальти, но продолжили давить на соперника и забили много мячей», — приводит Goal слова Бускетса.

Бускетс пропустил два первых матча сборной Испании на Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус. Полузащитник был признан лучшим игроком матча со Словакией.

Благодаря победе над Словакией Испания заняла второе место в группе E и вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с Хорватией. Матч состоится 28 июня.