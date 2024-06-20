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Сегодня, 07:45

Бушманов оценил старт сборной Хорватии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал выступление сборной Хорватии на Евро-2024.

«Судя по всему, та сборная, которая была у хорватов раньше, немного устарела. Ей не хватает энергии, остроты, скорости. Пока эта команда не является той Хорватией, к которой мы привыкли за последние годы», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Хорватии проиграла Испании (0:3) и сыграла вничью с Албанией (2:2) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда Златко Далича занимает последнее место в группе B.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Евгений Бушманов
Футбол
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
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