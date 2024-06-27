Бушманов объяснил, благодаря чему Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро-2024

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил выход сборной Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

В среду, 26 июня, Грузия обыграла Португалию (2:0) в 3-м туре группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф с третьего места в квартете F.

«Грузины молодцы, их надо поздравить. Они показали самоотверженный футбол, бились, сражались. Видно, что у них есть команда, в которой каждый друг за друга сражается. Такая самоотверженность и принесла результат», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

В 1/8 финала Грузия сыграет против Испании в воскресенье, 30 июня, в Кельне.