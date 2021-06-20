Бущан об игре сборной Украины на Евро: «Мы пока не сделали ничего такого, чтобы нами гордились»
10:58
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о своей игре и выступлении национальной команды на Евро-2020.
«Я просто стараюсь хорошо делать свою работу. Мы анализируем каждую игру и тренировку, поэтому и есть прогресс. Не хочу останавливаться. Что касается игры сборной, то мы еще не сделали ничего такого, чтобы люди нами гордились. От любви до ненависти — один шаг. Хорошо, что мы уже немного порадовали фанатов, но мы должны подойти к последнему матчу в группе с холодными головами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Бущана.
После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).
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