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Бущан об игре сборной Украины на Евро: «Мы пока не сделали ничего такого, чтобы нами гордились»

10:58
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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о своей игре и выступлении национальной команды на Евро-2020.

«Я просто стараюсь хорошо делать свою работу. Мы анализируем каждую игру и тренировку, поэтому и есть прогресс. Не хочу останавливаться. Что касается игры сборной, то мы еще не сделали ничего такого, чтобы люди нами гордились. От любви до ненависти — один шаг. Хорошо, что мы уже немного порадовали фанатов, но мы должны подойти к последнему матчу в группе с холодными головами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Бущана.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).

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