Булыкин: «В день России мы можем преподнести сюрприз Бельгии»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы национальной команды в стартовом матче на Евро-2020 против Бельгии.

«Бельгия — фаворит. Но футбол — непредсказуемая вещь. Все может быть. Будем надеяться на хороший результат. Сегодня еще праздник! В день России мы можем преподнести сюрприз Бельгии. Наши болельщики и праздник в совокупности могут сделать свое дело», — сказал Булыкин «СЭ»

Напомним, встреча Россия — Бельгия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Россия также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владислав Флегонтов)