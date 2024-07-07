Булыкин — о сборной Англии: «Игра забывается, результат остается»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

«Все надеются на то, что англичане начнут показывать красивый футбол. Но пока и французы не демонстрируют хорошей игры. Испанцы — единственные, кто радует, но иногда и у них случаются проблемы. Сейчас цена ошибки очень высока. Поэтому все пытаются выступать по результату, а не зрелищно. Если команда станет чемпионом Европы, то мало кто скажет, что они показывали скучный футбол. Есть хорошая поговорка: игра забывается, а результат остается», — сказал Булыкин «СЭ».

В 1/4 финала сборная Англии одержала победу над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3). В следующем раунде коллектив Гарета Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 10 июля и начнется в 22.00 мск.