Булыкин: «Грузинам пришлось рисковать в матче с Испанией, но думаю, их никто не упрекнет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о причинах поражения сборной Грузии от Испании (1:4) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Во втором тайме грузины стали играть открыто. У них все бежали вперед и пропускали контратаки. Им пришлось рисковать, но думаю, их никто не упрекнет, потому что они хорошо играли. У них была интенсивность и желание.

Для Грузии это первый опыт на Евро. Команда добилась хорошего результата: вышла из группы, поиграла в плей-офф, набралась опыта и показала себя. Грузин можно смело поздравить с хорошим выступлением. Испания хороша. Думаю, она, как минимум, будет в финале, а может и чемпионом Европы стать», — сказал Булыкин «СЭ».

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).

(Константин Передерий)