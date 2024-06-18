Булыкин — о травме Мбаппе: «Будет тяжеловато полностью заменить его»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы из-за перелома носа.

«Возможно, игроки сборной Франции подумают, что не стоит ждать Мбаппе, а надо делать все самим и показывать хорошую игру. Такое бывало в истории футбола. Франция считается фаворитом. Ей нужно хорошо сыграть матчи в групповом этапе, чтобы быть на ходу. У Франции есть футболисты, которые могут хорошо сыграть и заменить Мбаппе. Конечно, будет тяжеловато, все-таки он топ-футболист. Франция может показать командную игру и свои лучшие качества. Там собраны очень хорошие футболисты», — сказал Булыкин «СЭ».

Мбаппе на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства. Франция побелила Австрию со счетом 1:0.