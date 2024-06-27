Булыкин оценил выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе Грузии над Португалией и выход в плей-офф чемпионата Европы.

— Главная сенсация Евро — победа Грузии над Португалией и ее выход в плей-офф. Это случайность?

— Португальцы уже прошли в плей-офф и выставили не самый сильный состав. Но все равно грузины молодцы. Они с первых минут показали, что им нужна победа. Даже против Криштиану Роналду они сыграли хорошо, выстояли, победили и принесли всем своим болельщикам большое счастье.

— В чем сила этой сборной?

— В самоотдаче. Перед этим были матчи, в которых грузины должны были забивать на последних минутах, но не получилось. Учитывая, что они первый раз играют на Евро, им нужно накопить опыт. С португальцами они здорово себя проявили. Хорошо, что сопернику не надо было кровь из носу побеждать, поэтому все так удачно получилось, — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.