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Сегодня, 16:50

Булыкин оценил выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе Грузии над Португалией и выход в плей-офф чемпионата Европы.

— Главная сенсация Евро — победа Грузии над Португалией и ее выход в плей-офф. Это случайность?

— Португальцы уже прошли в плей-офф и выставили не самый сильный состав. Но все равно грузины молодцы. Они с первых минут показали, что им нужна победа. Даже против Криштиану Роналду они сыграли хорошо, выстояли, победили и принесли всем своим болельщикам большое счастье.

— В чем сила этой сборной?

— В самоотдаче. Перед этим были матчи, в которых грузины должны были забивать на последних минутах, но не получилось. Учитывая, что они первый раз играют на Евро, им нужно накопить опыт. С португальцами они здорово себя проявили. Хорошо, что сопернику не надо было кровь из носу побеждать, поэтому все так удачно получилось, — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

Матч между сборными Грузии и Испании в 1/8 финала чемпионата Европы состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005665860_bulyikin_rasskazal_smojet_li_sbornaya_gruzii_sotvorit_vtoruyu_sensaciyu_s_ispaniey_v_pley-off_evro-2024
Дмитрий Булыкин
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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