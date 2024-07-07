Булыкин объяснил, почему не считает матч Испания — Германия лучшим на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил уровень игры в матче сборных Испании и Германии (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Качество футбола и вывеска «Испания — Германия» были достойны как минимум уровня полуфинала. И интриги в матче с голами на последних минутах основного и дополнительного времени хватало. Но нас ждут еще встречи, в которых будет больше драмы, больше голов и серии пенальти», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Сборная Испании в полуфинале Евро-2024 сыграет с Францией, а Англия встретится с Нидерландами.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.