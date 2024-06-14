Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:23

Булыкин назвал сборные, которые хочет увидеть в финале Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, за кем будет следить на чемпионате Европы.

«Пристально буду следить за французами, испанцами, итальянцами, англичанами. А также за теми сборными, в которых играют мои друзья — это Бельгия и Голландия. За остальными командами буду следить по мере возможности. Кого хотел бы видеть в финале? Англию и Францию», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В матче-открытия сыграют сборные Германии и Шотландии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005652336_bulyikin_nazval_dve_sbornyie_kotoryih_hochet_uvidet_v_finale_evro-2024
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали Песьяков, Глебов и другие футболисты «Ростова»
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Бушманов назвал трех фаворитов Евро-2024
Мостовой: «Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей»
Мостовой: «Тедеско повезло. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии»
Группа Португалии и Грузии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть
Рейтинг самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024
Матч открытия Евро 2024 Германия — Шотландия: время начала и где смотреть трансляцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин: «Все игры Евро-2024 буду смотреть! От звонка до звонка!»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости