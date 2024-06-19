Булыкин назвал сборную Бельгии разочарованием первого тура Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какая сборная его разочаровала по итогам первого тура группового турнира Евро-2024.

«Разочаровала Бельгия, которая проиграла Словакии (0:1). На исход матча повлияла нереализация моментов. Оступились, но у них еще есть вариант все исправить. Второй тур будет самым интересным», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В следующем матче Словакия 21 июня встретится с Украиной, а Бельгия 22 июня сыграет с Румынией.