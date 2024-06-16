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Сегодня, 20:13

Букса: «Сборная Польши может взять три очка в матче с Австрией»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Польши Адам Букса подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Нидерландов (1:2).

«Я очень уважаю голландцев, они сыграли фантастическую игру. Но мы также показали хорошее выступление. Мы были явными аутсайдерами не только в этой игре, но и в этой группе в целом, поэтому я думаю, что сегодня мы можем гордиться своим вкладом. Но, конечно, в таких соревнованиях имеют значение только очки.

Я очень рад забить этот гол. Я всегда мечтал сыграть на таких турнирах, поэтому забить здесь — это для меня отличная история. Но у меня смешанные эмоции, потому что после первого гола мы пропустили два и не набрали очков. После первой игры нам следует держать голову высоко и надеяться, что во второй встрече мы сыграем хорошо. Мы можем взять три очка против Австрии, почему нет?" - приводит слова Буксы официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Нидерланды 21 июня сыграют с Францией, Польша в этот же день встретится с Австрией.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
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