Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 04:15

Сака: «Всегда буду благодарен Саутгейту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Огромное спасибо за все, что вы сделали для меня и команды, Гарет. Я всегда буду благодарен за воспоминания, которые вы оставили, за то, как вы поддерживали меня во всем, и за всю вашу работу по достижению прогресса. Желаю вам всего наилучшего», — написал Сака в социальной сети.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Гарет Саутгейт. Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной
Букайо Сака
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
0
Читайте также
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок ЦСКА попал в символическую сборную Евро-2024 по версии ESPN

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости