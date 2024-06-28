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Буффон оценил шансы сборной Италии одержать победу над Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024

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Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил шансы национальной команды взять верх над Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Швейцария — непростой соперник. Их действительно сложно обыграть. Это одна из тех команд, где если ты играешь на 7/10 или 7,5/10, то выигрываешь. Если вы играете с командой 6,5/10, вы закончите вничью. Если ты играешь на 6/10 или ниже, ты проигрываешь.

У Италии нет секретов для Швейцарии, потому что у них есть несколько игроков из Серии А и мы играли с ними несколько раз за последние несколько лет. Это будет новая возможность показать себя. И, надеюсь, все пройдет так, как мы, итальянцы, надеемся», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.

Игра между Италией и Швейцарией пройдет 29 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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