Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы с Германией.

«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чем другом. Об этом и о том, чтобы победить.

Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника", — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Германия состоится завтра, 19 июня, в Мюнхене. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.