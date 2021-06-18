Бруну Фернандеш: «Задача сборной Португалии — победа в каждом матче»
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы с Германией.
«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чем другом. Об этом и о том, чтобы победить.
Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника", — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.
Матч Португалия — Германия состоится завтра, 19 июня, в Мюнхене. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю