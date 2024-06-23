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Сегодня, 06:26

Бруну о передаче Роналду: «Это доказывает, что для Португалии важнее побеждать, чем забивать голы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о голевой передаче нападающего команды Криштиану Роналду в матче с Турцией (3:0) на Евро-2024. Роналду на 56-й минуте выкатил на пустые ворота Бруну Фернандешу.

«Забивать нравится всем, но это не самое важное, и мой гол это отражает. Криштиану — наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает передачу. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы. Все знают, что наша цель — победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим победить», — приводит слова Фернандеша O Jogo.

Бруну Фернандеш и&nbsp;Криштиану Роналду. Кто сказал, что Роналду — эгоист? Отдал пас на пустые ворота и установил три рекорда Евро

Роналду записал на свой счет 8-ю голевую передачу на чемпионатах Европы и догнал по этому показателю рекордсмена турнира Карелу Поборски.

26 июня Португалия сыграет с Грузией в третьем туре группового турнира Евро-2024. Португальцы набрали 6 очков и уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2024.

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Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
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