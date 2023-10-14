Бруну Фернандеш объяснил, почему Португалия пропустила гол в матче со Словакией

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Словакией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Пропускать не хотели, но, к сожалению, пропустили, потому что во втором тайме играли недостаточно организованно. Оставляли сопернику свободные зоны, однако их голы тоже стоит отметить. Задачу мы выполнили, первый тайм вообще был выдающимся, а во втором надо было забивать больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).