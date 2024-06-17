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Журналист GiveMeSport: «Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в соцсетях говорят, что да»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Журналист издания GiveMeSport Пол Браун ответил на вопрос о том, скучают ли британцы по сборной России на чемпионате Европы.

«Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в соцсетях говорят, что да. Лично я скучаю по той российской команде Аршавина и Гуса, это было славно смотреть. Я даже купил футболку и надеялся, что они выиграют тот турнир. Они были моей любимой командой», — приводит Sport24 слова Брауна.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
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