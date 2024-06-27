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Сегодня, 11:28

Божович назвал причину падения уровня футбола: «Игроки мало интересуются женщинами»

Зарина Халимхонова
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Миодраг Божович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович назвал «СЭ» причину падения уровня футбола.

«По чемпионату Европы можно заметить, что уровень мирового футбола, можно сказать, немного упал. Особенно у молодого поколения. Раньше очень много ребят играли во дворе. Все начинали играть именно там. А сейчас редко кто занимается футболом во дворе. Люди меньше двигаются, занимаются. Все меньше интересуются футболом.
Сейчас футболисты мало интересуются женщинами. Раньше, если ты занимался футболом, то по чуть-чуть смотрел на красивых девушек, гонялся за ними. Это нормально. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее. Красивые девушки должны нравиться! А молодежь сейчас сидит в телефонах, соцсетях. Им пофигу на все», — сказал Божович «СЭ».

В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

Футбол
Евро-2024
Миодраг Божович
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