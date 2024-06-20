Божович считает, что УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за кричалки фанатов в адрес сербов

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович согласен с требованием Сербии наказать албанскую и хорватскую стороны за оскорбительные кричалки на Евро-2024.

«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают все как надо и правильно, тогда все и будет хорошо. Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», — цитирует Божовича Sport24.

Ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков Албании и Хорватии за оскорбительные кричалки. Во время матча между этими двумя сборными (1:1) от обеих групп болельщиков были слышны крики: «Убейте сербов».