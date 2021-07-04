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Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений

12:23
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
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Народный артист России Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Конечно, Шевченко оказался мудрее Черчесова! Сравните их слова после поражений. Две большие разницы. Шевченко — амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда в тупике», — сказал Боярский «СЭ».

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе. Украина под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости