Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
12:23
Народный артист России Михаил Боярский раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Конечно, Шевченко оказался мудрее Черчесова! Сравните их слова после поражений. Две большие разницы. Шевченко — амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда в тупике», — сказал Боярский «СЭ».
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе. Украина под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).
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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости
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