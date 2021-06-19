Боярский считает, что Дзюба для сборной России полезнее Головина

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал игру Артема Дзюбы на Евро-2020.

«На мой взгляд, Дзюба приносит больше пользы команде, нежели Головин. Артем очень много выкладывается на поле — грамотные пасы, видение поля, эффективность. Нам, в любом случае, нужно болеть за всю команду. Либо команда целиком, либо никак. Критиковать проще всего. Сборная России, возможно, и заслужила критических настроений. Но посмотрите на болельщиков сборной Венгрии. Даже при счете 0:3 они гонят свою команду вперед. В других сборных у всех одиннадцати футболистов высокий уровень мастерства, а не у кого-то одного. Так и должно быть, иначе ничего не получится», — сказал Боярский «СЭ».

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.