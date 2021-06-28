Боярский поддержал Карасева: «Он может спокойно судить финал Евро»

Народный артист России Михаил Боярский ответил на критику голландских болельщиков в адрес российского арбитра Сергея Карасева после матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).

«Там была чистая красная карточка! Объективность прежде всего! Мало ли чего там говорят... Карасев — отличный специалист. Он сможет спокойно судить финал Евро», — сказал Боярский «СЭ».

С 55-й минуты «оранжевые» играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды. Карасев показал ему красную карточку после консультации с ВАР и изучения записи момента.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая разгромила Уэльс (4:0). Встреча пройдет 3 июля.