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Боярский — об избиении российского фаната на матче сборной Украины: «Это делают экстремисты»

14:56
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Народный артист РФ Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

«Это неприятный инцидент. Виновные должны быть наказаны. Сегодня наш президент сказал, что Россия и Украина — один народ. Это делают экстремисты, которые слабо что понимают в футболе. Им лишь бы подраться. С политикой это связывать не стоит. Дурь молодая, не более», — сказал Боярский «СЭ».

«Кого мне бояться?» Избитый российский болельщик дал интервью перед матчем сборной Украины

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля