Известный артист Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в 1-м туре чемпионата Европы по футболу.

«У нас все очень печально. Лукаку обыграл всю команду, — сказал Боярский «СЭ». — Наша команда гораздо слабее. Плохо подготовились. Не могу сказать, что слишком легко нас обыграли. Мы потеряли уверенность после первого гола. Оптимизма такой результат не вызывает. Все об этом знали и надеялись на чудо. Чуда не случилось. Мы очень сильно отстаем от таких команд как Бельгия. Не знаю, что будет с Финляндией, а уж с Данией то тем более. Такая сборная России не может выйти из группы. Печально видеть такую сборную, особенно в День России».

После первого тура Россия занимает последнее место в группе В.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)