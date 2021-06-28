Боярский: «Если французы решили к нам не ехать, то пускай так и делают! Меня они совершенно не волнуют»
22:14
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню с просьбой к болельщикам не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербургеиз-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки
«У нас прекрасная организация турнира, был опыт 2018 года. Береженного бог бережет. Если они так решили, то пускай они так и поступают. Меня они совершенно не волнуют. После победы на чемпионате мира-2018 года меня не интересует Франция», — сказал Боярский «СЭ».
Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителем пары Франция — Швейцария и Испанией состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля.
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