Ботко разочарован ничьей с Германией
03:58
Защитник сборной Венгрии Эндре Ботко после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что разочарован. Венгры пропустили второй мяч на 84-й минуте.
«Мы грамотно играли, у нас многое получалось. Я очень разочарован. Наша команда способна на многое, и мы только что это доказали. У нас был шанс пройти дальше, и мне грустно, что все так закончилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Ботко.
Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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