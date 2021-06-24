Ботко разочарован ничьей с Германией

Защитник сборной Венгрии Эндре Ботко после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что разочарован. Венгры пропустили второй мяч на 84-й минуте.

«Мы грамотно играли, у нас многое получалось. Я очень разочарован. Наша команда способна на многое, и мы только что это доказали. У нас был шанс пройти дальше, и мне грустно, что все так закончилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Ботко.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.