Бородюк: «Только немцы оказали достойное сопротивление испанцам на Евро»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что сборная Испании заслужила победу на чемпионате Европы-2024.

— Испанцы показали хороший футбол, у них изменилась модель игры. Раньше они в основном держали мяч, а сейчас у них очень здорово работают фланги, скоростные ребята обыгрывают один в один. В игре испанцев понравилось то, что они могут создать аритмию во время матча. Они по праву стали чемпионами Европы. Единственная команда, которая оказала достойное сопротивление — это Германия. Во втором тайме немцы полностью переигрывали испанцев, неизвестно, как бы все сложилось, поставь судья пенальти.

То, что англичане добрались так далеко, — профессионализм или везение? У них прагматичный футбол. Наверное, это тактика тренера. Видимо, она приносила им результат. Конечно, они теряют в зрелищности, но у них есть тактика, дисциплина, прагматизм. По сетке им в какой-то степени повезло. Испания играла со всеми топ-сборными, а у англичан сетка была чуть проще. С голландцами был хороший матч. Для того, чтобы Евро был более зрелищным, 16 команд было бы оптимально. 24 — это уже много. Мне понравились Уильямс, не по годам талантливый Ямаль, и два центральных полузащитника, которые вели игру — Родри и Руис, — цитирует Бородюка Metaratings.ru.

Сборная Испании в финале обыграла англичан со счетом 2:1, став чемпионом Европы в 4-й раз в истории. 17-летний испанец Ламин Ямаль был признан лучшим игроком турнира, а также стал лучшим ассистентом Евро (4 голевые передачи).