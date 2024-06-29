Борис Игнатьев: «На Евро видны примеры ужасной игры в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев критически высказался об игре некоторых сборных в обороне на Евро-2024.

«Есть примеры просто ужасающей, безалаберной игры в обороне на этом Евро. Причем это идет из клубов — там такая же картина, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева. — Глядя на эти ошибки, хочется порой себя ущипнуть и задать вопрос: а чемпионат Европы ли мы смотрим?»

Он отметил, что у защитник нет внимательности и ответственности.

«Особенно, когда речь идет об опеке своего оппонента. Играют порой по принципу «получится — не получится». Раньше защитники играли более собранно и дисциплинированно. Их функции были понятны: не дать сыграть сопернику. Сейчас вроде голов команды пропускают не так много. Но это все за счет кучи игроков, количества. Как только дело доходит до разряженных зон, умения играть один в один, грамотного расположения, мы видим просто детские ляпы», — подчеркнул Игнатьев.

В субботу, 29 июня, пройдут два первых матча 1/8 финала чемпионата Европы: Швейцария — Италия и Германия — Дания.