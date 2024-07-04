Игнатьев: «Пока Роналду и Мбаппе — тени того, чего мы от них ожидаем»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что лидеры сборных Португалии и Франции Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе далеки от своих оптимальных кондиций.

«Здесь не вижу команды, которая казалась бы предпочтительнее. Если бы игра проходила до чемпионата Европы, то, конечно, я бы отдал первенство французам. Но здесь они пока не вышли на свой уровень. И ждать этого уровня не приходится. Либо какая-то из команд допустит роковые ошибки, либо они найдут какие-то ресурсы, чтобы напомнить нам о своих потенциальных возможностях, о наличии больших мастеров — Роналду и Мбаппе. Но пока они — тени того, чего мы от них ожидаем.

Когда-то бывает, что «прорывает». Или срабатывает умение тренеров вдохнуть в игроков новые силы, или возникает эмоциональный подъем и выход на новые рубежи. Это тоже может вдохновить футболистов и заставить их создавать произведения на поле, которая останется на долгие годы», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Сборные Франции и Португалии сыграют между собой в четвертьфинале Евро-2024. Игра состоится в пятницу, 5 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.